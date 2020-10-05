وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل زهور للجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووضع قائد الجيش الثاني الميداني، يرافقه محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني ومحافظ السويس ومدير الأمن، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.

أما في المنطقة المركزية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

كما وضع قائد المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ الإسكندرية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

كما وضع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.