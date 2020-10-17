تفاصيل ضبط شاب وأسرته بعد ادعاء الاختطاف للانتقام من خصومهم في أوسيم

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، عن حقيقة اختطاف شاب في أوسيم من 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وبينت التحريات أن الواقعة مختلقة من الشاب وأسرته، لوجود خلافات مالية مع تاجر على قطعة أرض، فألصقوا به الاتهام، إمعانًا في الانتقام منه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية وعدد 5 طلقات من ذات العيار- مسدس صوت- دراجتين ناريتين) "المستخدمين فى إفتعال الواقعة"، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهم حيازة أسلحة نارية والبلاغ الكاذب.

وأفادت تحريات المباحث، بأن الأشخاص الثلاثة، الذين ألصقت بهم التهم من قبل المتهم الرئيسي وأقاربه، ثبت عدم علمهم بواقعة اختطافه، وتم تأكيد أن الواقعة مفبركة ومشهد الاختطاف تمثيلي من قبل المتهم وأقاربه.

وقررت النيابة العامة حبس الشاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة البلاغ الكاذب والترويج لواقعة تعرض للاختطاف كذبًا على يد 3 من أصدقائه.

وكان مركز شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا عن تعرض شاب للخطف على يد 5 أشخاص أثناء سيره بالشارع، وإطلاقهم أعيرة نارية في الهواء، وعقب مرور عدة ساعات على الواقعة، حضر الشاب إلى مركز الشرطة، وادعى أن الجناة أخلوا سبيله، ووجه اتهاما لـ3 أشخاص بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات المباحث كذب رواية الشاب، وتوصلت إلى اختلاقه الواقعة، للانتقام من الأشخاص الذين اتهمهم بخطفه، بسبب خلافات أسرية بينهم، ومحاولته تشويه سمعتهم، خاصة أن أحدهم زوج مرشحة لمجلس النواب، وتم القبض على الشاب، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.