الخارجية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد حافظ أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية، وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.