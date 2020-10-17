افتتاح مدرسة "ابن سينا".. محافظ مطروح: إقبال على التعليم التجريبي

أعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، عن وجود إقبال متزايد من عدد كبير من المواطنين لإلحاق أبنائهم بالمدارس التجريبية في مختلف أنحاء المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال افتتاح مدرسة "ابن سينا" الرسمية للغات، بمدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، بحضور اللواء يسري عبد الله الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس حسن سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وجاء إنشاء وافتتاح المدرسة، التي تكلف إنشاؤها حوالي 16.9 مليون جنيه، وفق أعلى المعايير التعليمية، وذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع فى إنشاء المدارس التجريبية، والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، وظاهرة قوائم الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبية للغات.

وقال "النيلي" إن المدرسة مكونة من مبنيين، وتضم 22 فصلاً أساسياً، ومعملاً للغات، وحجرة كمبيوتر، ومكتبة، ومصلى، ومطعم، وصالة للألعاب الرياضية "جيم"، وذلك ضمن إنشاء وتطوير عدد 29 مدرسة على مستوى المحافظة، منها 18 مدرسة جديدة.

كما تفقد محافظ مطروح ورئيس هيئة الأبنية التعليمية مدرسة "السيدة عائشة" الإعدادية للبنات، بعد الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءتها، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في دعم المدرسة بعدد من الأجهزة والفرش وإقامة غرفة للزائرة الصحية، وأعمال الدهان لعمارة الأهالي المواجهة للمدرسة، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي أمام الطلاب.

وصدق رئيس هيئة الابنية التعليمية على أثاث 4 فصول جديدة، وفرش مكتب الزائرة الصحية بمدرسة "السيدة عائشة"، مشيداً بالجهود المجتمعية، والتعاون في الارتقاء بمدراس مطروح، وأكد أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بشأن المشاركة وتجهيز وتنجيل عدد من الملاعب بالمدارس، في تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بالمدارس هذا العام.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مدرستي "وادي ماجد" الإعدادية للبنين، و"العمدة أحمد طرام" الإعدادية للبنات بمدينة مرسى مطروح، مع انطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد، مشيداً بمنظومة العمل في المدرستين، خاصةً التنظيم الإداري والتعليمي.

ونبه محافظ مطروح على ضرورة توعية الطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصةً ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون، لمنع انتشار فيروس "كورنا"، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.