تحت شعار "بايدينا".. محافظ مطروح يفتتح المعرض الثامن للمشروعات الصغيرة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المعرض الثامن للمشروعات الصغيرة تحت شعار "بأيدينا" اليوم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح وممثلى الأوقاف والكنيسة ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأشاد "شعيب" بالمنتجات المعروضة، موجهًا إلى مساعدة العارضين فى تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنافذ المتاحة حاليا كأهلاً مدارس، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الإجتماعي.

وقالت صباح توفيق، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، الجهة المنفذة للمعرض، إن المعرض يُنظم للمرة الثامنة بمشاركة 35 عارضا وعارضة، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على عرض منتجاتهم والعمل على تسويقها وتحفيزهم على الاستمرار مع توفير مصدر دخل لهم.

من جانبهم وجه العارضون الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته للمعرض الذى يمثل فرصة عظيمة لعرض منتجاتهم وتسويقها مع توفير مكان للعرض مجانى ما يساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم ويحفزهم على الاستمرار فى تصنيع منتجاتهم اليدوية التى يصنعونها بأيديهم .

جدير بالذكر أن محافظ مطروح افتتح منذ يومين معرض "أهلا مدارس" والذى تشرف عليه مديرية التموين فى مطروح وذلك أمام ديوان عام محافظة مطروح لبيع جميع منتجات المدارس بأسعار مخفضة لجميع طلاب مطروح ودعا لتشجيع جميع المنتجات اليدوية لأهالى مطروح خاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة على المزيد من الانتاج واعدا بتكثيف الجهود لمساعدتهم في التسويق.