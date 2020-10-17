وكيل تعليم الأقصر يطمئن على سير العمل بالمدارس

قام الدكتور عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية شملت عدداً من المدارس، التي تعمل بنظام الفترتين، في بدايه العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تشكيل اللجان الصحية، في ضوء القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، وتفعيل عمل اللجان.

شملت الزيارة مدرسة "وادي الملكات"، ومدرسة "طيبة" للتعليم الأساسي، كما تم خلال الجولة متابعة غرف العزل الصحي بالمدارس لجميع المراحل التعليمية، والتأكد من مدى تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الفصول، وتوفير المطهرات والكمامات.

وأثنى وكيل الوزارة على وجود عدد من الإجراءات الهامة التي تم توافرها، متمثلة في تشكيل غرفة عمليات للمديرية والإدارات التعليمية، لرصد المشكلات التي تعوق العملية التعليمية، ومن ثم العمل على حلها فور تلقيها.

كما اطمأن على آلية تسليم الكتب المدرسية، ومدى انتظام مديري المدارس في تنفيذ ذلك، كما تأكد من تواجد جميع رؤساء الأقسام بالإدارة والمديرية، ووجه بتنفيذ الانشطة التي تتم من خلال شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاتتطلب التفاعل المباشر.

وكانت "الوطن" قد استعرضت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات القائمة على تنظيم العملية الدراسة في الأقصر بالنسبة للجامعة والمدارس، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتضمن:

1- تجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة في غرف الحجر الصحي بالمدارس.

2- توفير كافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة.

3- متابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ.

4- عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوى.

5- رش الفصول والملاعب الملحقة بالمدارس يومياً بعد انتهاء اليوم الدراسي للوقاية من الفيروس.