قياس حرارة وكمامات.. تشديد إجراءات الوقاية من "كورونا" بمدارس الأقصر

استخدمت إدارة مدرسة السلام الابتدائية بالأقصر، اليوم السبت، "ميكروفون" المدرسة لتوعية الطلاب صحيًا وتعريفهم بالفصول الدراسية فى أول يوم من العام الدراسي الجديد.

ولجأت المدرسة لاستخدام الميكروفونات الخاصة بها لتوعية الطلاب بالارشادات الصحية وضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي بينهم، والحرص على ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي، مؤكدة على عدم السماح لأي تلميذ بدخول المدرسة إلا بالكمامة.

كما تم قياس درجة الحرارة قبل دخول التلاميذ من باب المدرسة والتعامل مع التلاميذ الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة من خلال حجزهم فى غرفة مجهزة طبيًا قبل اتخاذ إجراءات طبية أخرى للكشف عليهم.

وفي ذات السياق، استقبلت مدرسة وادى الملكات بمدينة الأقصر، الطلاب في أول يوم دراسي بالبلالين وبوسترات الجلوس والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وقامت إدارة المدرسة بتزيين فصولها بالبلالين وتصميم علامات للتباعد الاجتماعي، من شأنها أن تقي طلابها من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبداللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تم الاستعداد الجيد لهذا العام "الاستثنائى" من خلال تطوير عدد من المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية الطلاب من فيروس كورونا، والتى تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس.

وذلك من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى، والتنبيه على أهمية استخدام الكمامات الطبية، وضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدى بالماء باستمرار، كما تم وضع بوسترات لرفع الوعى بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.

وأشار "عمران"، إلى أنه تم شرح ضوابط العمل لقيادات المديرية ومديري الإدارات وأولياء الأمور لضمان عام دراسى جديد مميز، والتأكيد على سرعة إنجاز العمل والدقة وتذليل العقبات أمام الجميع، وتنقيح البيانات الموجودة بكل إدارة تعليمية مع مراعاة الدقة على أن يتم ذلك عن طريق أقسام الإحصاء وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية.

وشدد مدير تعليم الأقصر، على تطبيق اللوائح المعتمدة والمعايير الثابتة والتعليمات المقررة قانونيًا من قبل التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه تم التشديد على قيادات المديرية بضرورة التعاون لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة المقدمة، وقبول جميع الاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل والالتزام بتطبيقها فى حالة أنها فى صالح العمل، لضمان أفضل خدمات للأهالى والطلاب، مطالبًا أولياء الرجوع إلى المديرية لتقديم شكواهم لبحثها فى جميع الجوانب التعليمية.