بسبب حرارة الطقس.. تعرض 5 طلاب للإغماء في الأقصر

كشف الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن تعرض 5 طلاب للإغماء نتيجة حرارة الطقس خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام ماراثون الثانوية العامة.

وأوضح "عايد"، أنه جرى رصد 5 حالات إغماء بينهم 2 بمدينة إسنا، و2 بمدينة أرمنت وحالة واحدة بمدينة الأقصر، مؤكدًا تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن عملية أداء الامتحان كانت تسير داخل اللجان بصورة جيدة، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى أو محاضر غش بين الطلاب.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.