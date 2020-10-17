نجوى كرم تسخر من إصابتها بكورونا: لا شافتني ولا شافت عتبة بيتي

نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وكتبت نجوى كرم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وقالت فيها: "لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهوا بالشائعات اللي طلعت علينا".

وتشارك "كرم" حاليًا في "the Voice SENIOR"، وقالت إن البرنامج يعطي أملاً حقيقياً للمتقدّمين، ويقدم رسالة مفادها أن الموهبة مهما تأخرت بالظهور على العلن، فلابد وأن تجد الفرصة المواتية لتحقيقها، ولو في وقت قد يظنه البعض متأخراً نسبياً.

وقالت نجوى كرم، في بيانٍ صادر عنها إن المواهب الحقيقية لا عمر محدد لها، لافتة إلى أن "المواهب في هذا البرنامج، لو لم تكن حقيقية لما تقدمت للمشاركة، ورغم أن الظروف ربما لم تخدمها عبر مراحل حياتها السابقة، لكنها اليوم ودون أدنى شك استطاعت أن تبدع في أداء ألوان غنائية مختلفة، فلكل موهبة مشاركة خصوصية وطعم ونكهة مميزة، الأمر الذي شكّل حيرة بالنسبة للمدربين وجعل مهمة الاختيار بيننا غاية في الصعوبة".

واختتمت نجوى كرم بيانها، قائلة "قدّم المشتركون ألواناً غنائية لمدارس فنية كبيرة ولعمالقة الغناء والطرب والفن الأصيل، تلك المدارس التي نشأنا نحن عليها، وهي التي تؤسّس لمواهب حقيقية بكل ما للكلمة من معنى".

و"كرم" إحدى أعضاء البرنامج الذى يضم كلًا من هاني شاكر، وملحم زين، وسميرة سعيد، ويذاع عبر "ام بي سي".