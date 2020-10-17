كيف تحصل على مساعدات صندوق التكافل لطلاب جامعة جنوب الوادي؟

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، أنّه تقرر فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب وطالبات الجامعة.

وقال إنّ التقديم يتم من خلال موقع صندوق التكافل الاجتماعي بموقع الجامعة وذلك لتقديم التماس لخدمات (سكن مدن جامعية – سداد مصروفات مدن جامعية – سداد مصروفات الدراسة – الحصول على أجهزة تعويضية – الحصول على الكتب الدراسية نظارات طبية).

وأشار إلى أنّه يمكن تسجيل طلب الالتماس من خلال الرابط التالي:

http://www.svu.edu.eg/ar/sector/undergraduate/sa-box/.

وصندوق التكافل الاجتماعي، هو صندوق تم إنشائه من أجل مساعدة الطلاب غير القادرين على مستوى كليات الجامعة؛ لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه، حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية، حتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

الأوراق المطلوبة لخدمة تخفيض المصروفات الدراسية

خطاب موجهه من رعاية شباب الكلية للطالب؛ لعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب، وفقًا لبطاقة الرقم القومي، والحصول على استمارة من رعاية شباب الكلية، وتعتمد من شئون الطلبة ورعاية الشباب، ودخل الأسرة، وإذن دفع مصروفات، وصورة بطاقة الطالب.

الأوراق المطلوبة في شراء الأجهزة التعويضية

تتم عن طريق الإدارة العامة للمراقبة الطبية (مستشفى الطلبة عبده باشا)، بعد الكشف الطبي على الطالب، وتحديد نوع الجهاز التعويضي المطلوب، مع إحضار عروض 3 أسعار، يأخد بأقلها سعرًا من إدارة المشتريات بالمراقبة الطبية.

ويطلب من الطالب (إحضار بحث اجتماعي، ودخل الأسرة، والتقرير الطبي، وعروض الأسعار الواردة من المراقبة الطبية)، وتساهم المراقبة الطبية بنصف تكلفة الجهاز، ويساهم صندوق التكافل في النصف المتبقي على الطالب، بحسب الحالة الاجتماعية لكل حالة.

وفي حالة الوفاة الطبيعية (مصاريف الجنازة)، يساهم صندوق التكافل المركزي بدفع مبلغ 2000 جنيه؛ لمساعدة الأسرة في مصاريف الجنازة، وتكون الأوراق المطلوبة إحضار صورة شهادة وفاة الطالب، وصورة من تصريح الدفن، وبحث اجتماعي للأسرة، ودخل الأسرة، مع ختم استمارة صندوق التكافل من شؤون الطلبة بالكلية، التي كان الطالب مقيد بها.

الأوراق المطلوبة في حالة التأمين ضد الحوادث (وفاة نتيجة حادث)

صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وأصل شهادة الوفاة، وأصل إعلام وراثة الخاص بالطالب المتوفي، وما يفيد من الكلية بأنّ الطالب سددّ المصروفات الدراسية، وصورة بطاقة الرقم القومي)، يتم دعمه بمبلغ 15000 جنيه، موزع بالنسب المقررة بإعلام الوراثة.