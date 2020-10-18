بالصور.. خطة إنقاذ الأوتوستراد من الغرق: تتضمن إنشاء نفق

كشف المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه جار تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة مياه الأمطار والسيول فى منطقة الأوتوستراد عند المنصة فى محاولة لتفادى ما حدث فى الأعوام السابقة من غرق منطقة الاوتوستراد.

خطتان جار تنفيذهما لإنقاذ الأوتوستراد

وأضاف حسن لـ" الوطن" أن هناك خطتين يجرى تنفيذهما حاليا الأولى عبارة عن إنشاء نفق قطره 1200 ملم أى متر و20 سنتيمتر بطول 3 كيلومترات يبدأ من المنصة ويسير فى طريق الأوتوستراد ويدخل شارع إسماعيل الفنجرى وبعدها يدخل شارع ممدوح سالم حتى امتداد رمسيس وكله عبارة عن أنفاق تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن الخط يعمل بنظام الأنفاق تحت الأرض، أما فوق سطح الأرض ففى كل 200 متر سيتم إقامة بيارة وتمت معاينة بعض أماكن تلك الغرف لبدء العمل فيها، مؤكدا أن هذا المشروع يستغرق عاما للتنفيذ، لافتا إلى أنه فى نفس الوقت يتم بالتنسيق مع القيادات وبعض الجهات البدء فى تنفيذ حل عاجل لاستيعاب موسم المطر العام الحالى من خلال عمل بيارة ضخمة خلف المنصة يتم ربط الخطوط القديمة عليها لاستيعاب المياه حيث جار عمل بيارة ووضع طلمبات وخط طرد قطر صغير يسير من الأوتوستراد إلى نادى السكة الحديد بطول 2 كيلومتر ونصف، حتى يتم تركيبه وإنجازه فى أسرع وقت وتم البدء فى تنفيذ الحل العاجل خلف المنصة وإنجازه يستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.

وأوضح أن طريق الأوتوستراد كله مرافق حيوية وكابلات الضغط العالى الخاصة بالمترو مما يتطلب العمل بحرص ودقة شديدة .وأكد أن خطة المشروع، تكلفة الحل الدائم 160 مليون جنيه بينما يتكلف الحل العاجل حوالى 5 ملايين لحل مشكلة غرق الأوتوستراد، لافتا إلى أنه يتم التركيز على المحاور الرئيسية.

رفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار

ولفت إلى أن شركة الصرف الصحى بدأت في رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول منذ شهر سبتمبر الماضى من خلال 8 آلاف عامل وإداري بالشركة لرفع كفاءة محطات الصرف وعددها 13 محطة بالقاهرة بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير 18 ألف بالوعة تصريف مياه أمطار بالقاهرة، فضلا عن تركيب بالوعات صرف بشارع جوزيف تيتو وفى محيط النادى الأهلى بمدينة نصر.

وأشار إلى أن شبكات الصرف بالقاهرة تستوعب يوميا 4.5 مليون متر مكعب يوميا وفى النوة الشديدة التى ضربت شرق القاهرة العام الماضى سقطت كمية أمطار إضافية تعادل 5 ملايين متر مكعب فى 12 ساعة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وقتها بينما شبكات الصرف تتحمل نحو 600 ألف متر مكعب أمطار على فترات فقط.

وأوضح أن هناك تعاونا من كافة جهات الدولة فى إنجاز الأعمال الراهنة فى الأوتوستراد حيث يتم تذليل كل العقبات والعمل على إدارة الأزمة من وقت مبكر، مشيرا إلى مشاركته فى اجتماع اليوم مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وميرفت مطر القائم بأعمال رئيس حى غرب مدينة نصر، والمهندس محمد عوض مدير المشروع، لمتابعة أعمال إنشاء أنفاق وبيارات ضخمة بنطاق المنصة فى حى غرب مدينة نصر بحضور بعض المختصين استعدادا لموسم الأمطار.