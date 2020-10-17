رئيس جامعة مطروح: انضباط اليوم الأول بحضور العمداء والطلاب

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، من خلال تطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب، منذ اليوم الأول للدراسة، موضحاً ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالجامعة منذ اليوم الأول.

وتابع رئيس الجامعة سير الدراسة بمختلف الكليات، من خلال جولة تفقدية مع بداية العام الدراسى الجديد، شملت كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والتمريض، والسياحة والفنادق، للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس "كورونا"، من قياس درجة حرارة الطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات والقائمين على العملية التعليمية على الجهد المبذول للإعداد للعام الجامعي الجديد، ودعاهم لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب، بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالجامعة ككل، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق في دراستهم الجامعية.

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لجهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد، خاصةً تهيئة المدارس، وإزالة القمامة، وتمهيد الشوارع حولها.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم تكليف نائب رئيس المدينة، ناصر محمد، بسرعة تمهيد وتسوية الشوارع من مخلفات الحفر الناتج من مشروعات البنية التحتية، خاصةً في محيط مدارس "رياض الصالحين"، والمعهد الأزهري، والمدرسة "الفكرية"، بحي "الزهور"، في منطقة "الكيلو 4"، شرق مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إنه يجري إزالة جميع أنواع الإشغالات المخالفة بمحيط المدارس، والتوجيه لرؤساء الأحياء الـ6 بإزالة القمامة فوراً، وعدم تراكمها، حفاظاً على الصحة العامة للطلاب، وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ولفت إلى استمرار أعمال رفع القمامة، والنظافة العامة اليومية بالأحياء والشوارع والعزب والميادين، حيث تم رفع 430 طن قمامة بنطاق المدينة.