رئيس جامعة مطروح: توفير الرعاية الشاملة للطلاب الوافدين

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح عن حرص الجامعة على رعاية الطلاب الوافدين، بهدف ضمان التكيف والإندماج في الحياة الجامعية، وتوفير جميع سبل الرعاية لهؤلاء الطلاب.

وقال " النجار " ، اليوم ، إن الجامعة تستحدث نظم أفضل لجذب أعداد إضافية وتذليل الصعوبات، موضحا أن ذلك يأتى إتساقًا مع خطة الدولة من خلال مبادرة "إدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأضاف أن مكتب رعاية ودعم الطلاب الوافدين يهدف لنشر ثقافة رعاية الوافدين داخل الكليات المختلفة، ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل ولوائح الساعات المعتمدة، المساهمة فى حل المشكلات والعقبات الأكاديمية، ومساعدة الطالب فى تيسير مساره الأكاديمى لضمان كفاءة العملية التعليمية، إعلام الطلاب بحقهم فى المشاركة الطلابية بجميع الأنشطة، وتعريفهم بالأقسام العلمية والبرامج الموجودة بكل كلية.

وأشار إلى وجود منسق لدعم الطلاب الوافدين بكل كلية، وكذلك وجود مرشد أكاديمى عام ومرشد أكاديمى لكل طالب وافد لمتابعة مساره الأكاديمى، موضحًا أن الجامعة توفر سبل الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الإجتماعية للطلاب الوافدين، ويمكن متابعة الخدمات والمميزات التى تقدمها جامعة مطروح للطلاب الوافدين من خلال الرابط التالى:

https://www.facebook.com/siewafaden/photos/a.1808718136112886/2697519643899393/?type=3.