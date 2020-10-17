شرم الشيخ تستقبل أول رحلة جوية بريطانية بعد توقف 5 سنوات

بعد توقف استمر لمدة نحو 5 سنوات، عادت الرحلات الجوية التابعة لشركات الطيران البريطانية لتحط مجدداً في مطار شرم الشيخ الدولي، الذي استقبل مساء اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من إنجلترا، والتي تحمل رقم "U2-8249"، وتتبع شركة "إيزي جيت - Easy jet".

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن الطائرة القادمة من مطار "جيتويك" في لندن، هبطت في مطار شرم الشيخ قبل قليل، وعلى متنها 52 سائحاً إنجليزياً، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعياً، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المحافظ أنه جرى التأكد من أن جميع السائحين يحملون نتيجة تحليل PCR، الخاص بتحليل فيروس "كورونا"، وجرى استقبال السائحين داخل المطار بعروض فنية تحمل الطابع الفرعوني، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكد "فودة" أن السائح الوافد الذي لا يحمل نتيجة تحليل "كورونا" يجري عمل مسحة له داخل مكان مخصص لإجراء الفحوصات، وكتابة بياناته وبيانات الفندق والشركة السياحية، لمتابعة الحالة في حالة ثبوت إيجابية المسحة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت حظراً على السفر إلى منتجعات جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ، عقب سقوط طائرة ركاب روسية، في وسط سيناء، سنة 2015.