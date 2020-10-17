صور.. تطهير مدارس جنوب سيناء استعدادا لاستقبال الطلاب

شنّت مدارس محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملات تطهير وتعقيم الفصول الدراسية، ومداخل ومخارج المدارس والحمامات، قبل استقبال الطلاب في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال النظافة والتعقيم تتم داخل المدارس وفي محيطها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية اللازمة من حيث تجهيز حجرات العزل الصحي، وحجرات الزائرات الصحيات بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح، أنه سيتم تعقيم وتطهير المدارس قبل توافد الطلاب، وعقب انتهاء اليوم الدراسي بشكل يومي.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم تشكيل فرق تعقيم بجميع المدارس لتقوم بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والتواصل اليومي بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للوقوف على مجريات الأمور أولا بأول، مع إلزام الجميع بارتداء "الكمامات".