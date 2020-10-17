سكرتير عام جنوب سيناء يشيد بتطبيق الطلاب إجراءات الاحتراز من "كورونا"

أجرى اللواء جمال الحسيني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير عام إدارة الطور، اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة الطور التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية.

وأشاد اللواء جمال الحسيني، سكرتير عام المحافظة، بانتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد، و أثنى على حرص الطلاب على الحضور للمدارس مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وحث السكرتير العام الطلاب على ضرورة الاجتهاد، والسعي لتنمية مهاراتهم والالتزام بتحصيل العلوم.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عقل، أنه يوجد تنسيق بين المديرية ومدراء المدارس، للتأكد من الانتهاء من وضع الإطار العام والشكل النهائي للجداول الدراسية، والمراجعة الأخيرة لموقف تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة الميدانية الجادة والهادفة والتنسيق بين المنوط بهم متابعة المدارس، لضمان زيارة جميع المدارس في أقل فترة زمنية وعدم مغادرة المتابع للمدرسة في حالة وجود سلبيات إلا بعد تصحيحها.

كما أكد على أهمية متابعة إعداد المعلمين لدفاتر التحضير، وتسجيل بيان توزيع المناهج الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية، وتأمين الطلاب والعاملين بالمدرسة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بأن يكونوا على قدر المسئولية في إدارة الأزمات.