جنوب سيناء تحدد أشهر وقف الصيد بخليجي العقبة والسويس

عقد اللواء جمال الحسيني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لشؤون المحليات، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة طرق تطوير الثروة السمكية بالمحافظة، بحضور الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، وشيخ الصيادين، ومديري الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والقوي العاملة، والتخطيط العمراني، والثروة السمكية.

واستعرض السكرتير العام، خلال الاجتماع، أهداف برتوكول التعاون المشترك لبحث التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والبيئة والبترول والسياحة، لبحث ودراسة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وإعداد مقترح لمعاينة حلقة الأسماك، ومركز تجميعها.

وجرى مناقشة قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتحديد أشهر"أبريل، ومايو، ويونيو"، لوقف الصيد، باستثناء صيادي الخيط ذو السنارة الواحدة، بشرط البعد وعدم الاقتراب من منطقة رأس محمد، والمحميات الطبيعية كافة بالمحافظة، وكذلك منصات البترول.

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، على ضرورة إعداد دراسة كمقترح لإقامة حلقة الأسماك ومركز تجميعها بالمحافظة.