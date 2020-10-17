أمين "الشيوخ": نبدأ الجلسة الافتتاحية 12 ظهرا.. والجلوس تحدده السن

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه بداية من الغد، سيبدأ مجلس الشيوخ في الانعقاد بداية من الساعة 12 ظهرا، حيث سيفتتح المجلس، الفريق جلال محمود هريدي، وسيبدأ بالقسم، ومن ثم سيتم النداء على الأعضاء كل على حدة لأداء القسم أمام المجلس.

وأضاف "عتمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بعد ذلك يتم التصويت على رئيس المجلس، ومن ثم تبدأ اللجنة في فرز الأوراق، للإعلان عن الفائز بمنصب رئيس المجلس، وسيتم تنصيب رئيس المجلس.

وأوضح أنه بعد ذلك، يأذن رئيس مجلس الشيوخ الجديد بإجراء انتخابات حول وكيلي المجلس وسيتم التصويت عليهما واختيارهما، وبهذا يتم إعداد كيان المجلس داخليا.

وأكد أن القانون ينظم كيفية عمل اللجان بداخل المجلس وآليات الاختصاصات، فيما سيتم استخراج كارنيهات المعينين قريبا، ولكنهم سيحضرون الجلسة الافتتاحية غدا، مشيرا إلى أن المجلس لا يكتمل إلا حين اكتمال كل أعضائه في الجلسة الأولى: "بوجه نداء للسادة الأعضاء أن الجلسة ستبدأ الساعة 12 ظهرا، وستذاع على الهواء مباشرة".

وتابع: "قاعة المجلس تسع 300 عضو، وتم تحديث المبنى والقاعات بالكامل، وسيتم تطبيق التباعد فيما بين الأعضاء، وعلى الأعضاء الالتزام بارتداء الكمامات، والجلوس سيكون عبر احتساب السن لكل عضو، وسيصدر له رقم المقعد الخاص به مع وضع اسمه على المقعد، وسيكون أمامه الملفات اللازمة في تلك الجلسة بالتحديد".

وفند: "الجلسات المقبلة، سيحددها المجلس فيما بعد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال جلسة الغد، والجلسة الافتتاحية لا يوجه فيها الدعوة لأحد".