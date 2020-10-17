قيادتان و3 كتاب بـ"الوطن" في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:

- الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC

- الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

- الكاتب الصحفي د.محمد صلاح البدري

- الكاتب الصحفي رامي جلال عامر

وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية استعدادا لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ غدا.

تنوع كبير في قائمة المعينين لتمثيل مختلف فئات المجتمع

يأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم:عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.

وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول غدا، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.