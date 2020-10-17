قيادتان و3 كتاب بـ"الوطن" في مجلس الشيوخ
كتب:
إمام أحمد
07:09 م | السبت 17 أكتوبر 2020
مسلم وحجازي والكردوسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:
- الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC
- الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن
- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي
- الكاتب الصحفي د.محمد صلاح البدري
- الكاتب الصحفي رامي جلال عامر
وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية استعدادا لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ غدا.
تنوع كبير في قائمة المعينين لتمثيل مختلف فئات المجتمع
يأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.
واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم:عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.
كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.
وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول غدا، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.