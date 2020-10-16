أنيسة حسونة تشيد بقرار الرئيس بتعيين 20 سيدة في مجلس الشيوخ

قدمت النائبة انيسة حسونة، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره عددا من القرارات المهمة الخاصة بتعيين 20 سيدة كعضو مجلس الشيوخ من الـ100 عضو، متمنية النجاح والتقدير لكافة أعضاء المجلس.

وقالت حسونة، في بيانها اليوم، "إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من تعيين 20 سيدة من الـ100، وذلك ضعف النسبة المقررة في الدستور المصري والتي تصل لـ10% في المجلس، يحسب له ضمن أجندة الإنجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثيرا للدهشة خاصة أنه يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريكا أساسيا في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وأضافت البرلمانية أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية، مشيرة إلى أن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهو ما حققته المرأة.