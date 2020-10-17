دمياط تشارك في مبادرة "مصر الجميلة" بتشجير رأس البر

شاركت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في محافظة دمياط، برئاسة اللواء عماد حمدي، وبإشراف نواب المدينة، في مبادرة "مصر الجميلة"، والتي أطلق إشارة البدء لها وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، عبر "الفيديو كونفرانس"، لتنطلق فعاليات المبادرة على مستوى الجمهورية في نفس الوقت.

وتهدف المبادرة إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والتجميل والنظافة، حيث شاركت مدينة رأس البر في فعاليات المبادرة لتشجير وتجميل المرحلة الثانية بمنطقة "الشيخ درغام" الجديدة، بمشاركة 100 شاب وفتاة من الشباب والرياضة.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات أكتوبر المجيدة، وتفعيلاً للدور المجتمعي للشباب، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة.