توزيع 2400 منشور توعية ضد "كورونا" بمدارس الوادي الجديد

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، خطة وقائية بالتنسيق بين إدارة الطب الوقائي، ومديرية التربية والتعليم، للحد من انتشار الأمراض المعدية، وخاصة فيروس "كورونا"، والتي قد تحدث بالمؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، أن الخطة تشمل توزيع 2400 منشور من الإرشادات الوقائية على جميع المدارس بمراكز المحافظة الخمسة، والمرور على المدارس، للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس، وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها، والتأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس، وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم، لضمان تعقيم ونظافة المدارس استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف "محروس" أنه يجري أيضاً المرور على النظافة العامة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب، وعدم تراكم القمامة، وكذلك المرور على خزانات المياه، والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات، ودورية التطهير طبقًا للمدد البينية للتطهير، كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل دور المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات، ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية، وتنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين، وتشديد الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية، عن طريق مسئولي الإدارات الصحية، وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض، وطرق الإبلاغ الفوري، والتنسيق بين مديري المدارس والإدارة الصحية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن توصيل رسالة تثقيفية صحية في طابور الصباح للطلاب، للتوعية بالأمراض، وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها، والتفتيش على التغذية والشهادات الصحية لمندوبي التغذية، والفحص الطبي الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة، وتكوين فريق اتصال سريع بين مديري المدارس والإدارة العامة للطب الوقائي، لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التي قد تحدث خلال فترات الدراسة، فضلاً عن توفير المصل الرباعي بالوحدات الصحية، بعد التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية.