والدة أحد شهداء البرث تحكي موقفا لها مع المنسي: كان بيحسس عساكره بالحب

قالت والدة الشهيد عماد أمير رشدي، إن نجلها الشهيد عماد كان دائما لا يحدثها بأن هناك أي نوع من أنواع القلق "مكنش بيعرفني أي سر أو حاجة عن الكتيبة وكان بيقولي أنا قاعد في حتة جميلة بس مفيهاش شبكة وكل أصحابي كويسين، مكنش بينقل صورة تقلقني عليه وعلى طول بيقولي الصورة الحلوة".

وأضافت، خلال حوارها في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، "كان جه في رمضان وساهم معاهم هناك، والشهيد أحمد المنسي كان بيقوله ايه أخبارك يا عماد معانا في الصيام قاله لا يا قائد أنا صايم معاكم، وكان حابب الكتيبة والقائد بتاعه، وعلطول يقولي إحنا معندناش أن إحنا نقول ضابط أو قائد ولا صف ضابط وكلنا معاملتنا عسكري واحد بس ودايما بيحسس العساكر بتوعه بالحب والدفا".

وتابعت، "كنت بكلم ابني وبقوله فرح بنت خالتك الأسبوع الجاي لأنه كان واعدها أنه يزفها بعربيته ودي مش ميعاد إجازته وكنت بكلمه والشهيد أحمد المنسي كان معدي بيقوله ايه يا عماد انت بتحب في التليفون تاني قاله لا دي أمي وخد منه التليفون يسلم عليا، فقولتله طالبة من حضرتك طلب أنا عاوزة عماد ينزل يحضر فرح بنت خالته وعارفة أن دي مش الإجازة بتاعته بس نفسي يحضر، قالي من عينيا عدي يوم والتاني هيبقي عندك ويقضي معاكي 15 يوم، وقولت لما ينزل أجازة المرة الجاية عديله صورة صغيرة وكبرتها علشان يقول للقائد ماما بتحب حضرتك وعاملة الصورة دي أنا وأنت في الصالة".

واستكملت، "كلمت ابني يوم الخميس تاني يوم الجمعة حصلت الواقعة وكان بقالة 15 يوم مكلمنيش وعاتبته علشان مبيتكلمش ورد عليا وصوته كان فيه بهجة وأول مرة أسمع صوته كده وقالي هجيلك بكرة ولو مجتش بكرة هيبقي بعد 15 يوم، وكان بيتكلم من تليفون الكتيبة الموجود بها وعدي أحمد المنسي وقاله أشبع من أمك يا عماد واطلع لنا فوق وبعد ما قفلت معاه لغاية تاني يوم الصبح منمتش ولما روحت القداس في الكنيسة يوم الجمعة الكل قالي أنتي شكلك غريب قولت اني عندي وجع في صدري، وفضلت اتصل بتليفونه واصحابة وكانوا غير متاح".

وتابعت، "على الساعة 8 واحد من أصحابة رن عليا وكان في اجازته بس عارف اللي حصل وقالي إن كان في شوية دوشة هناك وعماد اتصاب، قولتله لا ده مات، بعدها ب 5 دقايق اتصلت بيه تاني وقولتله قولي أنا عارفة أنه مات رد وقال اعتبريه من الشهداء يا أمي وبعد كده جه الخبر رسمي من مأمور القسم".