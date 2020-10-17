التعليم العالي: لاحظنا اشتياق الطلاب للدراسة في اليوم الأول

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن اليوم الأول في العام الدراسي الجديد حظي بوجود نظرة الاشتياق من قبل الطلاب على غير العادة للعودة مرة أخرى للجامعة وتلقي التعليم المباشر، وإدارة أزمة كورونا باتت مبنية وفق خطة ومعلومات وخبرة أكبر، وهو ما يدفعنا للتفاؤل في التعامل مع الأزمة للعام الجامعي الجديد.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك تشديدا واضحا في الإجراءات الاحترازية وفق منهجية مختلفة في التعليم ظهر جزء منها في الترم الثاني من العام الماضي مثل ظهور الاعتماد على الإنترنت ومنصات التلفزيون التعليمية، موضحا أن بنك المعرفة له دور كبير في التعليم الإلكتروني، حيث إن مصر وبتوجيه واضح من القيادة السياسية تسعى لتحويل مصر إلى دولة رقمية، وهي الاستراتيجية التي اتخذت لها خطوات جادة على الأرض.

وأكد أنه ومن ضمن المنشآت الحكومية التي تم مد شبكات الإنترنت لها الجامعات، لرفع كفاءة البنية التحتية، ومؤخرا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التعليم العالي بـ4.6 مليار جنيه لتحقيق منظومة تعليمية ذكية ورقمنة المستشفيات الجامعية، وهي استراتيجية الدولة، وجعلها فيروس كورونا قرارا حتميا، مشيرا إلى أن صورة العام الجامعي الجديد أشمل وأكبر لما حدث في الترم الثاني من العام الجامعي السابق، وهناك خطة تم وضعها من قبل الوزارة للتعليم المباشر أو الإلكتروني، والذي يختلف بدوره بطبيعة الدراسة والسعة الاستيعابية لكل جامعة وكلية ونسب أعضاء هيئة التدريس: "إحنا في النهاية بنتحرك بين حق التعليم والصحة للمواطن المصري".

وتابع: "محدش هيكون سعيد لو التعليم جار على الصحة، أو التخوف غير العلمي جار على حقه في التعلم، العالم كله بعدما كانت البدايات تتحدث بأن الحلول المثلى هي الإغلاق اكتشفت أن الدول التي أغلقت بشكل كامل لم تحقق نتائج أفضل من الدول التي أغلقت إغلاقا جزئيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما بين المواطنين، ومصر تتعامل بشكل مباشر مع كورونا منذ 8 أشهر واكتسبنا خبرات عدة"