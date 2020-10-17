ضبط المتهمين بسرقة حقيبة سيدة في مدينة فاقوس بالشرقية 

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس، في محافظة الشرقية، برئاسة الرائد محمد النادي، رئيس المباحث، من ضبط متهمين كانا يستقلان دراجة نارية، سرقا حقيبة يد من إحدى السيدات، أثناء مروروها في أحد الشوارع بدائرة القسم.

البداية كانت أثناء سير سيدة في أحد شوارع مدينة فاقوس، بصحبة أحد أبنائها، يوم الخميس الماضي، ومعها حقيبة كبيرة وحقيبة يد، لتفاجأ بشخصين يقومان بسرقة الحقيبة من يدها، ولولا عناية الله لتكرر سيناريو فتاة المعادي، التي توفيت أثناء تمسكها بحقيبتها، التي حاول اللصوص سرقتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة، التي شهدتها مدينة فاقوس، وشكلت الشرطة فريق بحث لفحص المقطع وتحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، وتبين تورطهما في عدة وقائع نقل وسرقة حقائب سيدات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.