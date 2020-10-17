عصابة عائلية تعترف: "قتلنا عجوز الشرقية وسرقنا الدهب وهربنا"

"كنا رايحين نسرقها بس صرخت فقولنا نخلص منها ونرتاح، فمسكت مفتاح أنبوبة البوتاجاز وكسرت دماغها" بتلك الكلمات اعترف أفراد عصابة الكهربائي التى تضم زوجته وشقيقتها وسائق تروسيكل، تمكنوا من قتل سيدة سبعينية داخل منزلها في الشرقية وسرقة مشغولاتها الذهبية.

طوال 7 ساعات متصلة خضع أفراد العصابة في تحقيقات النيابة العامة التى نسبت إليهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأنهم استغلوا معرفة زوجة المتهم الرئيسي بالمجني عليها وأن لديها مشغولات ذهبية تحتفظ بها داخل منزلها، وأن المتهم الرئيسي ذهب إلي الضحية وطلب منها إقراضه مبلغًا ماليًا فرفضت فخطط لسرقتها.

انكشفت الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، بوفاة ربة منزل 67 سنة مقيمة العصلوجى، والعثور على جثتها مسجاة بغرفة نومها بالشقة سكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من كهربائى 25 سنة، وزوجته عاملة 22 سنة، وشقيقتها عاملة بمصنع 26 سنة، وسائق تروسيكل والسابق اتهامه فى قضيتى"مخدرات" وزوجته 22 سنة ربة منزل، وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

وقررت المتهمة ربة المنزل أنه نظراً لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية اتفقت مع باقى المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية. أضافت المتهمة بقيامها بالتوجه لمنزل المجنى عليها بزعم طلب مساعدتها مادياً وحال تأكدها من تواجدها بمفردها بالشقة واستغراقها فى النوم قامت بالنزول تاركة باب الشقة مفتوحا فقام باقى المتهمين بالتسلل والتعدى على المجنى عليها بالضرب باستخدام مفتاح أنبوبة بوتاجاز، فأحدثوا ما بها من إصابات وبكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول.