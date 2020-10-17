محافظ الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدرسة سواده الابتدائية بفاقوس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة سواده الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

التقى المحافظ بالطلاب والطالبات داخل الفصول مطالبًا بالاجتهاد والتفوق وحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية، مشددًا على ضرورة النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون.

وأشاد، بحرص إدارة المدرسة إلزام الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الواقية، وكذلك تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأكد "غراب"، على مدير إدارة المدرسة ضرورة الالتزام التام بكل مفردات العملية التعليمية، وغرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم المصري، والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح وتوفير المناخ الجيد والآمن للطلاب لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بأعمال النظافة أول بأول داخل وحول المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين بمحيط المدارس، موضحًا أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومتابعة وصول الكتب الدراسية والإجراءات الإدارية، والمتابعة الميدانية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكان تابع الدكتور ممدوح غراب، الانتهاء من استعدادات 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لاستقبال ما يقارب مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة اليوم.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد حسن، وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، مشيرًا الى دخول عدد 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصلًا دراسيًا الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه.