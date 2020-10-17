محافظ الشرقية يتابع انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس المتواجدة بنطاق المحافظة، مشدداً على رفع درجة الاستعداد وإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام دخول الطلاب للمدرسة، وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المدارس، للتأكد من حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول الطلاب للمدرسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة، والطرقات والفصول ومراجعة الإنارة والوصلات الكهربائية داخل الفصول، فضلاً عن صيانة السباكة والتخت والكراسي وانضباط هيئة التدريس داخل المدارس.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس المتواجدة بنطاق المحافظة، مشدداً على رفع درجة الاستعداد وإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام دخول الطلاب للمدرسة، وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

وفى هذا الإطار قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المدارس بنطاق كل مركز ومدينة وحي، للتأكد من انتظام دخول الطلاب إلى المدارس، ورفع أي إشغالات وتراكمات للقمامة من أمام أبواب المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات مكثفة للقيام بأعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع الإشغالات من محيط المدارس استعدادا للدراسة، وحفاظًا على صحة الطلاب وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات المحافظ برفع درجة الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا بضرورة التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي ومديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية لرفع الإشغالات بمحيط المدارس، وإزالة أي معوقات أمام دخول الطلاب المدارس، وتوفير المناخ الجيد لأبنائنا الطلاب.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المدارس المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول ومراجعة الإنارة والوصلات الكهربائية داخل الفصول، فضلاً عن صيانة السباكة والتخت والكراسي والتشديد على انضباط هيئة التدريس.

واستعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، شنت الأجهزة التنفيذية فى كل من (حى ثان الزقازيق - أولاد صقر- كفر صقر - ديرب نجم - بلبيس- فاقوس - أبوكبير- مشتول السوق- القرين- ههيا – صان الحجر)، حملاتها المتواصلة لتكثيف أعمال رفع الإشغالات بمحيط المدارس ورفع تراكمات القمامة من أمام المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ووأوضح وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة علي مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، مشيراً الي دخول عدد 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصلًا دراسيًا الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه.