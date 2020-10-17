15 حزبا تحت قبة مجلس الشيوخ.. أكبر تمثيل منذ عهد محمد علي

يستعد مجلس الشيوخ، ظهر غد الأحد، لعقد جلسته الافتتاحية كأول أدوار انعقاده بعد انتخابه، وذلك بعد اختيار رئيس الجمهورية للمعينين الـ100 بالمجلس النيابي، واكتمال تشكيل مجلس الشيوخ، الذي يضم 300 عضو.

وضمت قائمة تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس الشيوخ 8 رؤساء أحزاب سياسية من كل الاتجاهات والتيارات السياسية، حتي تلك التي يطلق عليها أحزاب المعارضة، وهم:-

حازم عمر "رئيس حزب الشعب الجمهوري"، والفريق جلال هريدي "رئيس حزب حماة الوطن"، والمستشار بهاء أبو شقة "رئيس حزب الوفد الجديد"، والسيد عبدالعال "رئيس حزب التجمع"، ومحمد نبيل دعبس "رئيس حزب مصرالحديثة"، وتيسير مطر "رئيس حزب إرادة جيل"، والربان عمر صميدة "رئيس حزب المؤتمر"، وعفت السادات "رئيس حزب السادات الديمقراطي"، ومع وجود المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس حزب مستقبل وطن، ضمن أعضاء مجلس الشيوخ ولكن بالانتخاب، وصل عدد رؤساء الأحزاب لـ9 أحزاب.

ومن جانبه قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب الحالي، إن تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعت تمثيل الأحزاب داخل مجلس الشيوخ لـ15 حزبا، وهو الأعلى تمثيلا للأحزاب السياسية في تاريخ الحياة البرلمانية، التي تمتد لعصر محمد علي، مشيرا إلي أن الرئيس لم يكتف فقط بتمثيل رؤساء الأحزاب، بل استعان أيضا بكوادر تكنوقراطية من الأحزاب، بعيدا عن منصب رئيس الحزب.

وأضاف علي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن اختيار "هدى عبدالناصر" كريمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، جاء تمثيلا للتيار الناصري، الذي لا يقتصر فقط على الحزب الناصري الذي يعاني من أزمات داخلية هذه الفترة، والتيار الناصري له كوادر منتشرة بكل الأحزاب والتيارات السياسية.

فيما قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التمثيل القوي للأحزاب السياسية داخل مجلس الشيوخ، جاء ردا واضحا وصريحا على منظومة الإعلام التركي والقطري، واللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان، التي شككت في أكثر من مرة، بأن المعارضة لا مكان لها داخل البرلمان.

ولكن الواقع كان العكس، فالرئيس وعد فأوفى بأن كل القوى السياسية، سواء الموجودة في معسكر الموالاة أو معسكر المعارضة، مرحب بها للعمل تحت مظلة القانون وقبة البرلمان، طالما لم تشارك في الظهير الحزبي لتنظيم الإخوان والظهير المدني لإرهاب الجماعات الإسلامية، وجاءت أحزاب المعارضة ممثلة بقوة، في قائمة التعيينات الخاصة بمجلس الشيوخ.