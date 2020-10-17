التعليم العالي: مستعدون لاحتمالات مواجهة كورونا.. ونتوقع الأسوأ ونأمل بالأفضل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القواعد الأساسية التي اتخذت في كافة الجامعات هو ارتداء الكمامات بشكل دائم وعدم السماح بالتزاحم أو وجود أعداد كبيرة في أماكن مغلقة والتطهير كل ساعة وبعد كل محاضرة، وهو منهج ستسير عليه الجامعات، ولن يسمح بالتخلي عنه.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الكمامة ستكون موجودة في كل قاعات المحاضرات، وفي الأماكن المفتوحة يمكن للطلاب نزع الكمامة حال تحقق التباعد الاجتماعي، الأمر المطبق على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال داخل الجامعة مثل الطلاب.

وأكد أنه لن يسمح بتقديم الوجبات داخل المطاعم في الجامعات، وقاعات المحاضرات لن يزيد عدد الطلاب فيها عن 50 طالب فقط، ونسبة الحضور في الكليات النظرية ستكون أقل مع الاعتماد بشكل أكبر على التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن نسب الحضور التي حددتها الوزارة تصل لـ60% في الكليات العملية و50% في الكليات النظرية، وهو الإطار العام الذي يحدده رئيس الجامعة ومجالس الكلية والقسم، وأعضاء هيئة التدريس مسؤولين عن الكثير من المجموعات الموحدة الخاصة بالطلبة.

وتابع: "مستعدون لكل الاحتمالات، ولكن قرارت الإغلاق هي قرارات دولة وليست خاصة بالوزارة، وفي حال قررت الدولة الإغلاق فهناك خطط بديلة لتوصيل المعلومات والمناهج التعليمية للطلاب، وكل السيناريوهات معروفه وعارفين احنا رايحين فين، والدولة دائما ما تستعد للأسوأ ونأمل في الأفضل".