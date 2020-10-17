مصدر بـ الموسيقيين: ليس لنا علاقة بـ حمو بيكا.. والتمثيليين لن تمنحه التصريح

أوضح مصدر بنقابة المهن الموسيقية، أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، ليس له علاقة بنقابة المهن الموسيقية، والنقابة ليس لها دخل بما يفعله في أعمال درامية.

وأشار المصدر لـ"الوطن": "النقابة تسمح لأعضائها بالتمثيل، وفقا لبروتوكول التعاون بين النقابات الفنية الثلاث، الذى يسمح لأي عضو بالعمل فى النقابات الأخرى، وهذا الأمر ليس له علاقة ببيكا لكونه غير مقيد بالموسيقيين مشتغل أو منتسب، ولذلك ليس لنا علاقة به".

وأضاف المصدر: "على نقابة المهن التمثيلية تحديد موقفها من بيكا"، مؤكدا على أن النقابة لن تسمح له بالتمثيل، مثلما حدث مع الفنان عمر كمال فى فيلم زنزانة 7.

كان حمو بيكا، قرر إنتاج مسلسل كوميدي من بطولته، بعنوان "ملوخية بالتريند"، مع المخرج بلال العربي.

من المقرر أن يتم التصوير مطلع الشهر المقبل، لكن المسلسل يواجه أزمة عنيفة بسبب عدم حصول بيكا على تصريح للعمل من نقابة المهن التمثيلية، كما أنه ممنوع من العمل من نقابة المهن الموسيقية.

ملوخية بالتريند، بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبدالفتاح، محمود حسان، شمس نبيل.

بيكا ما زال فى أزمة عنيفة مع نقابة الموسيقيين، بسبب القضية التى كان رفعها عليه هاني شاكر لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حملت رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة، وأنه غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.