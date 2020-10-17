عبدالغفار يشارك طلاب جامعة القاهرة أول يوم دراسة بنظام التعليم الهجين

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، طلاب الفرقة الثانية كلية التخطيط العمراني، أول يوم دراسي بنظام التعليم الهجين.

واستمع وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، لآراء الطلاب نحو المنظومة الجديدة، مؤكّدين أنها من أفضل الأنظمة التي تؤدي إلي إخراج كوادر متميزة.

وأكّد وزير التعليم العالي أنَّ الجامعات وعلى رأسها جامعة القاهرة، لا تبخل على طلابها في تقديم خدمة متميزة، مطالبًا الطلاب بالصبر والتحمل الفترة المؤقتة في التعامل مع النظام الجديد، مضيفا أن الجامعات كلها تعمل حاليا على تحويل أنظمتها إلي نظام تعليم عن بعد ، مشيرا إلي أن هناك توجيهات بتذليل جميع العقبات امام الطلاب .

وطالب الوزير، الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومازح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب جامعة القاهرة، في أثناء تجوله بالحرم الجامعي، بأول يوم للدراسة، وذلك بعد مشاركته طلاب الجوالة تحية العلم المصري، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إضافة إلي مشاركته لفرقة اوركسترا جامعة القاهرة خلال عزف أغنية "تعيشي يا بلدي"، وإشادته بأداء الفرقة الموسيقية .

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة القاهؤة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات بالجامعة، في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق بدء أعمال الدراسة بالجامعة، وتحية العلم المصري، وتفقد معرض الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي.

وعنف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، صباح اليوم في أولى جولاته، الأمن الإداري بجامعة عين شمس، لسماحهم بدخول بعض الطلاب دون ارتداء كمامات داخل الحرم الجامعي، مشددًا على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامات، موجها بإحالة أي طالب إلى الأمن الإداري في حال مخالفته لتعليمات وإجراءات الوقاية الصحية.