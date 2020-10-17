إغلاق 2200 محل مخالف بسبب كورونا.. وضبط 1398 تاجر مخدرات في أسبوع

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها الأمنية المكثفة، لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة، التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 6422 قضية تموينية متنوعة، وغلق 2254 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و134 قضية مقاه مخالفة، وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 8961 سائق نقل جماعي.

وخلال حملات لمكافحة المخدرات خلال أسبوع حسب بيان للداخلية، تم ضبط 1273 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1398 متهما، كما تم ضبط (146874) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (29089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 قيادة تحت تأثير مخدر، 5135 موقف عشوائى).

وتم ضبط (1363) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

وكشف مصدر أمني أن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط 799 مقهى مخالفا، وغلق 39 مكان نشاط تعليمي مخالف وغلق 11450 محلا مخالفا، لقرار الغلق وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 87812 سائق نقل جماعي.