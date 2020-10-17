حملات لضبط حائزى المواد المخدرة.. تحريز 11 ألف قرص و75 كليو بانجو

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها..حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من محافظتى (الإسكندرية ، السويس ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (الإسكندرية والسويس) تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى :

ضبط (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة عاطلين) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية .

ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام ، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج ، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (720 ألف جنيه) .

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة .. وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (700 ألف جنيه).

ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة بداخل إحدى الصيدليات بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وأسفر التفتيش عن ضبط (11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها ومهربة جمركياً) ، وبمواجهة المذكور إعترف بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.