كلمة السر في "شاكوش ورمضان وبيكا": دعوة أمي

نسب عدد كبير من مطربي الساحة حاليا، نجاحهم إلى دعوات والديهم وبرهم بهم.

ومن أبرز هؤلاء المطربون، مغني المهرجانات حسن شاكوش، الذي نسب نجاحة في أول ظهور له بأغنية "بنت الجيران"، لدعوات أمه.

أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن مهرجان "عود البطل"، وتصدّره تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحقيقه نحو مليون ونصف مُشاهدة في أقل من 24 ساعة، قائلًا: "بفضل ربنا وجمهوري ودعوات أمي وأهلي ليّا".

وقال "شاكوش"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه حرص على اختيار كلمات بعيدًا عن الإسفاف أو ابتذال، احترامًا لجمهور، إذ جدّد التعاون مع المؤلف مصطفى حدوتة والموزع إسلام ساسو، مبديًا رفضه لما يُردده البعض بأنه يتحدى قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قائلًا إنه يحترم النقابة وقراراتها.والفضل فيما وصل له من نجاح يعود لدعوات امه.

حمو بيكا، أكد في عدد من التصريحات الصحفية، أن والديه لهم أفضال كثيرة عليه.

وقالت والدة بيكا أثناء لقائها في برنامج "تفاصيل" على قناة المحور، "بيكا بيعمل كل خير، وطيب وابن حلال، وفاتح بيوت كتير، بيت والده وبيوت أشقائه، بيكا من صغره شقيان وربنا يكفيه شر ولاد السوء والحرام، وينصره على كل من عداه".

وشارك مغني المهرجانات عمر كمال متابعيه عبر إنستجرام بصورة امه وشقيقته، وعلق قائلا: "حبايبى اللى مليش غيرهم فى الدنيا ومعنديش أغلى منهم".

الفنان محمد رمضان أثار جدلا واسعا بعد نشره صورة بصحبة والده على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان.. للعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة،️ أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".