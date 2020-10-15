حسن شاكوش يطرح "بسكوتاية مقرمشة"

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، عبر موقع "إنستجرام"، طرح كليبه الجديد "بسكوتاية مقرمشة".

وكتب "شاكوش"، قائلًا "دلوقتي كليب بسكوتاية مقرمشة على قناتي على يوتيوب".

وطرحت اليوم شركة "مزيكا"، على اليوتيوب، أحدث مفاجأة فنية، وهى فيديو كليب لأغنية دويتو بعنوان "بسكوتاية مقرمشة" والتي تجمع لأول مرة بين حسن شاكوش وحمادة مجدي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة.

ونالت الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

"بسكوتاية مقرمشة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف "توتى".

ويُعرض الكليب الآن على قناة مزيكا الفضائية، وتقول كلمات الأغنية "انت بسكوتاية مقرمشة.. يا بت ده انت قطة مخربشة.. أموت فيكي وانت مفرفشة.. قاعدة جوة قلبي مربعة.. انت لوحدك باربعة.. كل حاجة فيكي.. فيها منفعة مدلعة".