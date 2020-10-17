بعد صفر "الشيوخ".. تعيينات الرئيس تعيد حزب النور للمجلس النيابي

فشل حزب النور، في حصد أي مقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت منذ أسابيع، فرغم أن الحزب السلفي دفع بـ18 مرشحا على المقاعد الفردية، إلا أن جميعهم خسروا الانتخابات أمام باقي الأحزاب السياسية والمستقلين.

وأصبح حزب النور، بعد نتيجة "صفر مقاعد" التي حصدها بانتخابات الشيوخ، مهددا بالخروج من تشكيلة مجلس الشيوخ، لولا تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي جاء من بينها 2 من حزب النور، كان من ضمنهم أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور.

وتنوعت حصة الأحزاب السياسية من مقاعد مجلس الشيوخ، سواء من خلال الانتخابات المباشرة أو حتى بعد تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث فاز حزب مستقبل وطن بالأغلبية منها بحصده 149 مقعد، ليلحق به حزب الشعب الجمهوري بـ17 حزب، ليأتي أحزاب العدل والسادات الديمقراطي والحرية في قائمة الأحزاب الأقل تمثيلا بحصدهم مقعد واحد.

وضمت قائمة تعيينات الرئيس عبدالفتاح لمجلس الشيوخ 8 رؤساء أحزاب سياسية من كل الاتجاهات والتيارات السياسية، حتي تلك التي يطلق عليها أحزاب المعارضة، وهم:-

حازم عمر "رئيس حزب الشعب الجمهوري"، والفريق جلال هريدي "رئيس حزب حماة الوطن"، والمستشار بهاء أبو شقة "رئيس حزب الوفد الجديد"، والسيد عبدالعال "رئيس حزب التجمع"، ومحمد نبيل دعبس "رئيس حزب مصرالحديثة"، وتيسير مطر "رئيس حزب إرادة جيل"، والربان عمر صميدة "رئيس حزب المؤتمر"، وعفت السادات "رئيس حزب السادات الديمقراطي"، ومع وجود المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس حزب مستقبل وطن، ضمن أعضاء مجلس الشيوخ ولكن بالانتخاب، وصل عدد رؤساء الأحزاب لـ9 أحزاب.

وجاءت حصة الأحزاب بمقاعد مجلس الشيوخ كالأتي:-

حزب مستقبل وطن 149 مقعدا.

الشعب الجمهوري 17 مقعدا.

حماة الوطن 11 مقعدا.

الوفد الجديد 10 مقاعد.

التجمع 4 مقاعد.

مصر الحديثة 4 مقاعد.

الإصلاح والتنمية 3 مقاعد.

المصري الاجتماعي 3 مقاعد.

المؤتمر 3 مقاعد.

الحركة الوطنية مقعدين.

النور مقعدين.

إرادة جيل مقعد واحد.

الحرية مقعد واحد.

العدل مقعد واحد.

السادات الديمقراطي مقعد واحد.