إبراهيم حجازي: مجلس الشيوخ نموذج لـ100 مليون مصري وله دور في النهضة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ نموذج لـ100 مليون مصري، ويؤكد أن لكل منهم دور في نهضة مصر وتقدمها، كما يساعد المجلس للدولة في رصد والتحليل عبر التخصصات المختلفة الموجودة في المجلس.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك المجلس يدفع كل المواطنين، على عبور تلك الفترة الحرجة سويا، وعدم سماع وتصديق كل ما يقال حول مصر من إعلاميي الخارج، موضحا أنه يجب على وسائل الإعلام، نشر الوعي على المواطنين، ومساعدتهم في معرفه حقائق الأمور: "لو الناس سمعت وصدقت الناس اللي بره يبقي أحنا مقصرين، وعندنا دور جامد الفترة اللي جاية".

وأكد أن المطلوب من مجلس الشيوخ، التكاتف من أجل مساندة الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مصر تواجه حرب شرسة من كل دول العالم: "كله بيتكتل وكأن مفيش غير مصر قدامهم".