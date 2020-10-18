"مبقاش ذهب أبيض".. "بحوث القطن" ينتج أول صنف ملون طبيعيا

قال الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم بحوث تربية القطن، بمركز البحوث الزراعية، إن معهد بحوث القطن نجح في إنتاج أول صنف قطن مصري ملون طبيعي بني اللون في إطار خطته لإنتاج ملابس ملونة طبيعياً، بحيث لا تحتاج إلى صباغة كيميائية يمكن أن تسبب التهابات أو حساسية جلدية للبعض.

وأوضح يحيى في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الصنف الجديد بدأ العمل على إنتاجه في مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة في إطار مشروع بحثي منذ 5 أعوام، وسوف يتم تسجيله قريباً ليخرج للزراعة العامة خلال العامين المقبلين، معلناً أن اللون الذي تم إنتاجه بني، ويجري العمل على إنتاج ألوان عديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، لافتاً إلى أن اللون ناتج كطفرة جينية تم تثبيتها ويجري العمل على إكثارها في المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وأكد الانتهاء من تسجيل الصنف الجديد جيزة 97 منذ شهرين، بزراعة 100 فدان، هذا الموسم وسوف يتم زراعتها في مساحات أوسع، وعلى النطاق التجاري العام المقبل وهو أعلى الأصناف إنتاجية في تاريخ القطن المصرى حيث يبلغ متوسط إنتاجيته من 10 إلى 12 قنطار للفدان، كما أنه قصير العمر مدة مكثه في الأرض من 160 إلى 170 يوما، وموفر للمياه ويوفر في حال تعميم زراعته حوالي 200 مليون متر مكعب مياه في العام يمكن استخدامها في ري وزراعة محاصيل أخرى كما أنه يتحمل الزراعات المتأخرة مما يعني إمكانية زراعته بعد محصول القمح والفول.

وأضاف أن قسم تربية القطن أيضا قام باختبار تراكيب وراثية جدية تتحمل ملوحة تربة لدرجة 3000 جزء في المليون وملوحة مياه ري 2500 جزء في المليون والنتائج مبشرة وتعطي محصول اقتصادي تحت هذه الظروف وسوف يتم عزلها وإكثارها في القريب العاجل لتعميم زراعتها في المناطق الزراعية التي تعاني من درجة ملوحة عالية في التربة والمياه في شمال الدلتا وبعض المناطق الصحراوية.

ولفت إلى اختبار تراكيب وراثية أخرى للقطن تتحمل الجفاف وندرة المياه وقد أثبتت مجموعة من التراكيب قدرتها العالية على تحمل الجفاف وندرة مياه الري دون التأثير الاقتصادي على المحصول وصفات الجودة.