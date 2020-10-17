"نصولي": الموجة الثانية لكورونا بدأت.. وأمريكا الأقرب في اكتشاف اللقاح

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا، بدأت في أوروبا مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وحتى الآن يسعى ذلك الفيروس الشيطاني، إلى تخريب كل دول العالم.

وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن "مناعة القطيع"، التي التزمت بها عدد من الدول من قبل في الأوبئة التي عرفها العالم قبل ظهور فيروس كورونا، لم تكن صحيحة، إلا بعد اكتشاف لقاح ضد ذلك الفيروس المنتشر، موضحا أن من أصيبوا بفيروس كورونا، لم تزيد نسبة المناعة فيما بينهم، وهو ما التزمت به دولة السويد، حيث اعتمدت على "مناعة القطيع" وقاموا بفتح المدارس وضربوا بذلك الفيروس بين المواطنين.

وأكد أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا لم يتم استكمال المراحلة الثانية منه حتى الآن، بينما تعمل شركتي فايزر وبايوتك هم الأكثر اقترابا للكشف عن الفيروس في خلال فترة لن تتجاوز الـ4 أسابيع، مشيرا إلى أن اللقاح، يستغرق 10 سنوات لاكتشافه قديما، حيث أنه للحصول على لقاح ضد الإنفلونزا، استغرق 11 عام، لكن حاليا تم ضخ الكثير من الأموال للعمل على العثور على اللقاح، ولن تخرج اللقاحات إلا في حال كانت سليمة بنسبة 100%، والدولة الأقرب في اصدار اللقاح هي أمريكا بحد أقصي 6 أسابيع من الآن.