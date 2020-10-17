"الصحة": جاهزون لمكافحة أي موجة من فيروس كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة المصرية مستعدة لأي موجة محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما اتخذت تجهيزات للعام الدراسي بالجامعات والمدارس.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "اللجنة العلمية انتهت من البروتوكول الإضافي، وفي حالة زيادة الأعداد مع دخول موسم الشتاء، فإن البروتوكول الإضافي سيحتوي على إجراءات تعديلية لبعض الإجراءات التي نص عليها بروتوكول شهر مايو الماضي لمواجهة كورونا، ومعالجة المرضى".

وتابعت أن كل الأدوية التي تستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد تحت التجربة، إذ لم يظهر أي لقاح للمرض أو علاج له، مشددةً على أن بعضها به عدة محاذير يجب الحذر منها، وتوقع المضاعفات الخاصة بها وتجنبها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 98089 وخروجهم من المستشفيات وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.