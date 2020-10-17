شعبة الأدوات المكتبية: معدلات الشراء منخفضة رغم تقليل الأسعار

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية لهذا العام مختلفة، وهناك تخفيضات كبرى من التجار، كما أن الإقبال لشراء الأدوات المكتبية أقل من السنوات الماضية، بسبب جائحة كورونا: "الأولاد مش عارفه إيه اللي هيتم، والحضور غير منتظم، وده أثر على السوق".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يتم تحديد أسعار المنتجات المكتبية من خلال الخامات المختلفة، كما يتم بيع "الفيس شيلد"، بداية من 15 جنيه، وحتى 45 جنيه، على حسب الخامات المستخدمة في تصنيعه.

وأوضح أن الكحول والكمامات، باتت من ضمن الأدوات المكتبية، نظرا لكثرة الطلب عليهم في الأسواق: "فيه منافسة شديدة، وكل واحد عايز يعمل لنفسه اسم".

وكان طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه 10 رسائل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

"الوطن" ترصد هذه الرسائل في السطور التالية:

1- توفير مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب علي الرقم 01148970610.

2- الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية وتوفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب.

3- خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

4- توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلاً عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتمّ التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

5- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

6- الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي: سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

7- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي: في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت والذي سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.

8- إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

9- إطلاق مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.

10- إطلاق الوزارة المنصات إلكترونية لخدمة الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".