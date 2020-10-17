لو أول مرة تحجز.. خطوة بخطوة للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وجاءت تفاصيل الوحدات المقرر طرحها مطلع الشهر المقبل على النحو التالي:

وحدات سكنية لمنخفضي الدخل

تم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة - بدر "حدائق العاصمة" - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة "منطقة غرب المطار" - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

تم طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر "حدائق العاصمة" - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

على أن تسحب كراسات الشروط الخاصة بالـ125 ألف وحدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى يوم الأحد 8 نوفمبر "للمواطنين من ذوي الإعاقة، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الاثنين 7 ديسمبر 2020 "لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة".

وتستعرض "الوطن" دليل الحصول على الوحدة السكنية على النحو التالي:

1. يقوم الراغب بالتوجه إلى مكاتب البريد في المدن المعلن عنها لشراء كراسة الشروط التي تشمل استمارة الحجز، وذلك بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

2. يدفع المتقدم المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3. يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https://www.shmff.gov.eg، وتكون خطوات التقديم كالآتي:

- إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل" أعلى الصفحة.

- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.

- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

- ملء بيانات الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح" وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.

- يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

في حالة التمويل الخارجي

وفى هذا النوع يأتي العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:

يتوجه العميل إلى أي جهة من جهات التمويل التي تعمل في مجال التمويل العقاري مع إحضار المستندات الآتية:

1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.

2. صورة من رخصة المباني للوحدة.

3. شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.

4. تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل.

بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق وبخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.

الشروط المالية لحجز الوحدات السكنية

وبالنسبة لوحدات منخفضي الدخل، يقوم المواطن بدفع مقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة الـ75 متر "غرفتين وصالة" ويبلغ سعر الوحدة السكنية 244 ألف جنيه، ويتم دفع 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 متر "3 غرف وصالة" ويبلغ سعر الوحدة السكنية 310 آلاف جنيه.

وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارسة لا تُسترد، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 متر، و2600 جنيه للوحدة السكنية 90 متر، ويسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة.

أما بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، يدفع المواطن مقدم حجز 48 ألف جنيه للوحدة الـ100 متر، ويبلغ سعر الوحدة السكنية 471 ألف جنيه، ويتم دفع 51 ألف جنيه للوحدة الـ110 مترات، ويبلغ سعر الوحدة السكنية 503 آلاف جنيه، فيما يدفع المواطن مقدم 55 ألف جنيه للوحدة الـ120 متر، إذ يبلغ سعر الوحدة السكنية 546 ألف جنيه.

وذلك بخلاف مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارسة لا تُسترد، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة تبدأ في 1 أبريل 2021، ويسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري بحد أقصى 65% من ثمن بيعها لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة" وفقًا لمبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.