رئيس جهاز دمياط الجديدة: "الإسكان" تطرح مواقع جديدة للاستثمار بالمدينة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط ترفيهي، على مساحة 1990 متر مربع، وبسعر تقديري للمتر المربع 3725 جنيه.

وأوضح رجب، لـ"الوطن"، أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 10% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم ودور أرضي ودور أول فقط ، وبردود أمامي 6 أمتار، وجانبي 6 أمتار، وخلفي 6 أمتار، ويتم الإلتزام بالإشتراطات الخاصة بالدفاع المدني.

مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض

وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وآلية السداد تتم بإستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% تم سدادها + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وتابع رجب بأنه يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية، ومؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعلن عن إطلاق حملة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة، وتحويلها إلى لوحات فنية.

وأشار إلى أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء تتم من خلال تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تعميم عملية تجميل أكشاك الكهرباء تباعا، علي كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات، والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك، والجدران، والمعلنين علي المرافق العامة بالمخالفة للقانون.