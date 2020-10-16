"الإسكان الاجتماعي": 60 ألف جنيه دعما نقديا لوحدات منخفضي الدخل

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق سيطرح 250 ألف وحدة سكنية، ويستوعب أكبر عدد من مستويات الدخل، موضحة: "أي حد هيقدم على شقة هياخدها لو كان مستحق".

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة مع قناة "Ten" الفضائية، الجمعة، أن الإعلان الحالي به 100 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 و75 مترا، بمستويات دخل حتى 6 آلاف جنية للأسر، و4500 جنيه للأعزب، ووحدات أكبر لمستوى دخل 9 آلاف للأسرة، و7 آلاف للأعزب، موضحة أن الوحدات موزعة على 14 مدينة جديدة في الجمهورية، تشمل القاهرة وبعض مدن الصعيد.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه من أهم الشروط أن يكون السن من 21 إلى 50 عاما، ومصري الجنسية، ولا يمتلك وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في وقت سابق.

وأكدت أن الدولة تدفع دعما نقديا للوحدات، بقيمة 60 ألف جنيه للوحدات للفئات المنخفضة الدخل، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر مثل دعم المرافق والأرض، وتكلفة التمويل، وأي تغييرات تطرأ في الأسعار، موضحة أن الدولة تتحمل حوالي ضعف ثمن الشقة، من أجل حل مشكلة الإسكان، وأن تكون الأسرة مستحقة.

وأشارت إلى أن المواطن الذي يرغب في الحصول على وحدة من 75 مترا أو 90 مترا، يدفع 5% أي حوالي 12.5 ألف جنيه، أو 15.5 ألف جنيه، حسب الوحدة التي يحصل عليها، ثم يدفع 15% على أقساط ربع سنوية عبارة عن 12 قسطا، حتى يتسلم الوحدة، وعند الاستلام يتعاقد على تمويل عقاري مع البنك بفائدة 7% للوحدات التي تصل مساحتها لـ90 مترا، و8% للمساحات أكثر من 90 مترا.

وأشارت إلى أن المساحات الأكثر من 90 مترا يدفعون نسبة 10% مقدما، وخلال فترة الإنشاء يتم تقسيط 25% على أقساط ربع سنوية، وأكدت أن المدن الجديدة هي امتداد للمدن القديمة، وليست بعيدة عن المدن، موضحة أنه يوجد عليها طلب كثير، ويوجد طلبات سابقة أكثر من المتاح حاليا.

وكشفت عن أن كل مكاتب البريد المميكنة سيكون موجودا بها كراسات الشروط، بداية من شهر نوفمبر، ثم دفع المقدمات في البريد، وحتى دفع الأقساط الربع سنوية يتم دفعها من خلال مكاتب البريد.

وشددت على أنه ليس شرطا أن يكون الشخص عاملًا بالقطاع الخاص، أو القطاع العام، ويمكن لأصحاب الأعمال الحرة التقدم للحصول على وحدة سكنية.