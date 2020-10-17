كلامي نازل يلسع.. محمد رمضان ينشر "كوبليه" محذوف من "نمبر وان" (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع "إنستجرام" فيديو الـ"كوبليه" المحذوف من أغنية "نمبر وان"، معلقًا عليه: "الكوبليه المحذوف من نمبر وان".

وتقول كلمات الكوبليه: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت علي الكل وعبرت.. طلعت عالقمة وربعت.. عملت الباسورد وشفرت.. العب العب العب ولع.. لما شافني راح جري فلسع .. أتحدى أي حد سمع كرباج.. كلامي نازل يلسع".

محمد رمضان، طرح مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي لتصوير كليب يا حبيبي"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات عبر "اليوتيوب".