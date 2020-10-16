أزمات باسم سمرة من محمد رمضان إلى عمر كمال.. "متقل شوية في الشرب"

أزمة جديدة أثارها الفنان باسم سمرة في حفل غنائي ساهر، أقيم بفيلا خاصة بمنطقة سقارة وحضره سعد الصغير وحمو بيكا وعدد كبير من الشباب والشابات، وأحياه المطرب عمر كمال وحمزة الصغير وفرقة الصواريخ والراقصات ليندا وكسندرا، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

أزمة مع الفنان باسم سمرة وتدخل حمو بيكا وسعد الصغير

وشهدت الحفلة أزمة بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور دون الفنان باسم سمرة، والذي غضب وثار بسبب عدم توجيه التحية له، مما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة ، قائلًا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسي، وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق رأسي وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".

وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وعائلة الشاعر والبطران وسقارة "الأرض اللي وافقين عليها" باعتبار الحفل مقام بأحد الفيلات بمنطقة سقارة، أصّر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة وعائلة الشاعر.

ووجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا، ليرد عليه "بيكا": أخونا الراجل أحلى راجل في الدنيا"، وقّبل حمو بيكا وسعد الصغير رأس باسم سمرة، واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.

عمر كمال: كان متقل شوية في الشرب

وكشف المطرب عمر كمال، تفاصيل واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحا أنه كان يحضر عيد ميلاد به عدد من الفنانين والممثلين والمخرجين، موضحًا أن الأخير، "كان متقل شوية فى الشرب، واضايق وقعد يشتم، لأني لم أوجه له التحية".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء، قدم التحية لكل النجوم المشهورة، لكنه لم يحيي باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وهو ما أغضبه.

وأكد أنه لم يره، وطلب منه أحد الحضور أن يحييه لأنه بدأ في السباب، وطلب منه سعد الصغير تقديم التحية له وهو ما فعله: "مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لي وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".

وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء تحت المسرح وهو غاضب: "جاء عند المسرح وقال لي انزل، أنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس، أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير، وزعلان عليه ومن اللي عمله".

وأكد، أنه لو كان يريد افتعال مشكلة مع سمرة لتجاهله ولما نزل من المسرح محاولة لإرضائه في أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن نفس الأمر تكرر منه مع الفنان محمد رمضان في إحدى الحفلات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حينها.

أزمة سابقة مع محمد رمضان واتهامات له بأنه لم يكن في وعيه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعًا مصورًا يبرز دفع الفنان باسم سمرة لزميله الفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية "إنساي" في إحدى السهرات.

ووفقًا للمقطع، فقد فوجئ رمضان بتصرف زميله معه، خاصة أنه لم يعتذر له عن واقعة الدفع.

وظهر "رمضان" في أحد البرامج التليفزيونية ليعلق على الواقعة ويقول إن باسم سمرة لم يكن في وعيه ولو كان في وعيه لضربته، ليرد باسم سمرة خلال مداخلة تليفونية مع عمرو أديب: "أنا ابن ناس ومش هرد عليه، محمد رمضان الشيطان سايقه".

وبدأت الواقعة، بنقاش حاد بين رمضان وسمرة خلال حفل الزفاف، واستمر الأول في وصلة الغناء محاطًا بعدد من حراسه الشخصيين.

أصر باسم سمرة، على مواصلة الحديث مع رمضان، لكن الأخير تركه وواصل الغناء، ومنعه حرس رمضان الشخصي من الاستمرار في الحديث معه.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت "دفعة"، باسم سمرة لمحمد رمضان، التي أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.