بر الوالدين.. محمد رمضان VS بوسي "مين نمبر وان"

أثارت المطربة بوسي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد خروج والدها بتصريحات صادمة لجمهورها، زاعمًا بأن ابنته لا تسأل عنه أو تعتني به بعد أن وصل عمره لـ 77 عامًا.

ووجه قطاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة لـ"بوسي" لعدم التواصل مع والدها والاعتناء به، رغم تقدمه في السن، مطالبين إياها بالاقتداء بمحمد رمضان، الذي ما زال يتواصل معهما ويعمل على بر الوالدين دومًا.

المطربة تمتنع عن دفع مصروفات العملية

وقال شعبان محمد، والد "بوسي" في فيديو متداول له: "بنتي مش بتسأل عليا، ومنذ فترة وأنا لا أعرف عنها أى شيء، أنا عندي 77 سنة، ومش قادر أتحرك وتعبان وعندي البروستاتا ومبشفش بعيني ومحتاج أعمل فيها عملية".

وأضاف: "كانت بتبعتلي فلوس من فترة من غير ما تشوفني والفلوس لم يكن تكفيني، وأصبحت لا ترسل لي أي شئ، وأرسلت للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لكي يطيب قلبها علي، ولكنه لم يفعل أي شئ، أنا محتاج بنتي جنبي فى العمر ده أنا خلاص خطوات على الموت".

وعلمت الوطن أن المطربة بوسي، قد أجرت أتصالا مع والدها محمد شعبان، وطلبت منه عدم الانسياق وراء وسائل الاعلام وسرد تفاصيل حياتهم الشخصية حتى لا تقطع علاقتها به للأبد.

وأشار المصدر إلى أن بوسي اخبرت والدها بأنها ستساعده بقدر المستطاع ولكن بدون ان تقابله أو ان تذهب اليه بسبب مشاكل اسرية قديمة بينهم.

محمد رمضان: "أبويا بنا 2 رجالة"

محمد رمضان، حظى بإشادات واسعة، بعد نشره صورة لوالده، لا سيما وأنه نادر الظهور عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وعلق رمضان على صورة والده التي يحتضنه فيها: "أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان .. للعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة". أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

ووجه مُحبو محمد رمضان مئات الدعوات لوالده، بجانب عدد من الفنانين، منهم الفنانة شهيرة التي قالت: " قمر أبوك وضحكته حلوة"، وقال له آخر: "شوف بقى يا محمد والدك هو اللب نمبر 1 اللب رباكم وعلمكم وتعب علشانكم لحد ما جال اتنين رجالة زب الفل. بوس إيده وادعى له".