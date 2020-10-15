بعد محمد رمضان.. أزمة جديدة لباسم سمرة مع عمر كمال بسبب "التحية"

نشبت أزمة جديدة أثارها الفنان باسم سمرة في حفل غنائي ساهر، أقيم بفيلا خاصة بمنطقة سقارة وحضره سعد الصغير وحمو بيكا وعدد كبير من الشباب والشابات، وأحياه المطرب عمر كمال وحمزة الصغير وفرقة الصواريخ والراقصات ليندا وكسندرا، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

فيديو وصور.. تفاصيل حفل عمر كمال بسقارة: مخالفات بالجملة و"غضب" باسم سمرة

أزمة مع الفنان باسم سمرة وتدخل حمو بيكا وسعد الصغير

وشهدت الحفلة أزمة بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور دون الفنان باسم سمرة، والذي غضب وثار بسبب عدم توجيه التحية له، مما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة ، قائلًا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسي، وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق رأسي وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".

وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وعائلة الشاعر والبطران وسقارة "الأرض اللي وافقين عليها" باعتبار الحفل مقام بأحد الفيلات بمنطقة سقارة، أصّر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة وعائلة الشاعر.

ووجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا، ليرد عليه "بيكا": أخونا الراجل أحلى راجل في الدنيا"، وقّبل حمو بيكا وسعد الصغير رأس باسم سمرة، واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.

أزمة سابقة مع محمد رمضان واتهامات له بأنه لم يكن في وعيه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعًا مصورًا يبرز دفع الفنان باسم سمرة لزميله الفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية "إنساي" في إحدى السهرات.

ووفقًا للمقطع، فقد فوجئ رمضان بتصرف زميله معه، خاصة أنه لم يعتذر له عن واقعة الدفع.

وظهر "رمضان" في أحد البرامج التليفزيونية ليعلق على الواقعة ويقول إن باسم سمرة لم يكن في وعيه ولو كان في وعيه لضربته، ليرد باسم سمرة خلال مداخلة تليفونية مع عمرو أديب: "أنا ابن ناس ومش هرد عليه، محمد رمضان الشيطان سايقه".

وبدأت الواقعة، بنقاش حاد بين رمضان وسمرة خلال حفل الزفاف، واستمر الأول في وصلة الغناء محاطًا بعدد من حراسه الشخصيين.

أصر باسم سمرة، على مواصلة الحديث مع رمضان، لكن الأخير تركه وواصل الغناء، ومنعه حرس رمضان الشخصي من الاستمرار في الحديث معه.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت "دفعة"، باسم سمرة لمحمد رمضان، التي أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.