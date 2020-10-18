بورصة الدواجن اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم، الأحد 18 أكتوبر الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وشهدت بورصة الدواجن في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ"الوطن" إنّ كيلو الدجاج البلدي سجّل 35 جنيهًا، والساسو 33 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار البط اليوم عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات لكتكوت "الأهالي" و9 و11 جنيهًا لكتكوت "الشركات".

وأضاف "السيّد" أنّ حجم الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا يكون ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا باستثمارات تخطت الـ90 مليار جنيه، مشيرًا إلى إنّ سعر البيع المعلن بالمزرعة أقل من التكلفة الفعلية للمنتج، ما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الأعلاف واصلت ارتفاعها، إذ سجّلت زيادة 300 جنيهًا للطن الواحد، خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا أن كرتونة البيض الأبيض سجلت 34 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا بحسب المنطقة، مضيفًا أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، فضلًا عن 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

رحلة بورصة الدواجن خلال شهرين

وكانت أسعار بورصة الدواجن في أول يوليو الماضي شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، حيث انخفضت بقيمة 25%، لتتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه بالمزرعة، فيما وصلت كرتونة البيض بالمزرعة إلى نحو بين 23 إلى 23.5 جنيه، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن أدنى قيمة له خلال هذا العام، الأمر الذي كان يصعب معه التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.